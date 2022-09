Nienteper Adrien. Esattamente come già fatto da Tite per, il CT dellaDidierha deciso di depennare il centrocampista delladalla lista dei convocati per i prossimi impegni a causa del suo infortunio, sostituendolo in via precauzionale con Boubacar. Ecco il comunicato ufficiale: "Vista l’evoluzione dell’infortunio muscolare al polpaccio sinistro di Adrien Rabiot, che non potrà partecipare alla partita di Serie A tra Juventus e Monza di domenica, Didier Deschamps ha deciso, per precauzione e dopo aver parlato con il giocatore e il dottor Franck Le Gall, di sostituirlo per il match di lunedì a Clairefontaine da Boubacar Kamara".