Didieravvisa Paul. Intervenuto in conferenza stampa, il CT dellaha parlato anche del centrocampista della, naturalmente escluso dalla lista dei convocati per i prossimi impegni di(confermato invece Adrien Rabiot). Ecco le sue dichiarazioni in vista del: "Pogba non verrà in Qatar solo perché è un "quadro". Se non ha giocato prima e non è in forma è inutile".