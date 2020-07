La Serie A si prepara per l'ultima giornata in programma domani (Juve-Roma alle 20.45), ma stasera si scende in campo in Francia: il Lione, che il 7 agosto giocherà contro i bianconeri nel ritorno degli ottavi di Champions, oggi affronterà il Psg nella finale di Coppa di Lega. Ultime indicazioni in vista della partita contro la squadra di Sarri: stasera Garcia dovrà rinunciare a Koné e Tété, entrambi fuori per infortunio muscolare; il Psg, che sfiderà l'Atalanta nei quarti di Champions, non avrà Kilyan Mbappé per un infortunio alla caviglia. La Ligue 1 è stata sospesa definitivamente mesi fa a causa del Covid-19, contro la volontà del presidente del Lione Aulas preoccupato per la condizione della squadra in vista della partita con la Juve.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Psg: Navas; Kurzawa, Thiago Silva, Kimpembe, Bakker; Gueye, Verratti, Marquinhos; Neymar, Icardi, Di Maria



Lione: Tatarusanu; Denayer, Marcelo, Marçal; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé