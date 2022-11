Una doccia gelata rovina la preparazione della Francia all'esordio nei Mondiali da campioni in carica, previsto per martedì 22 alle 20. Karim Benzema, che era tornato nella giornata di oggi a disposizione del ct Deschamps e si era riaggregato in gruppo dopo giorni di lavoro a parte, ha dovuto abbandonare la seduta per un nuovo problema fisico.