La Francia batte il Belgio in rimonta all'Allianz Stadium. Ecco le pagelle di PaulTuttosport - ​POGBA 7.5 - Il popolo juventino non perde occasione per fargli sentire la nostalgia di Torino, lui risponde con la solita prestazione di personalità: quando ha spazio e tempo per inventare e costruire, sa far male.Corriere dello Sport - Pogba 6,5 - Utile sì, appariscente no. Al 90’ colpisce l’incrocio sul 2-2.Anche per la Gazzetta dello Sport, Pogba è da 7.5: trascinatore della Francia con una ripresa sontuosa. Giocate, classe e recuperi. Una goduria per gli occhi.