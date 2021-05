La notizia del giorno in Francia è che per gli Europei ci sarà anche Karim Benzema, dopo l'esclusione per seri motivi disciplinari che durava da quasi sei anni. Ma da un punto di vista bianconero, è da notare la convocazione da parte del c.t. Deschamps di Adrien Rabiot. Anche un ex Juve presente nell'elenco, ossia Kingsley Coman del Bayern Monaco. E per quanto riguarda la Serie A, convocato il terzino del Milan Theo Hernandez. L'11 giugno si avvicina e le nazionali partecipanti stanno diffondendo gli elenchi delle loro rose.