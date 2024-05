Francescoha parlato ai microfoni di SportMediaset verso la finale di Coppa Italia tra Juventus ed Atalanta. Le sue parole:"Se mi fa effetto sentire dire che i bianconeri sono sfavoriti? Sinceramente non l’ho sentito, sono due grandi squadre che stanno bene. L’Atalanta viene da un momento migliore, ha un’altra finale, ma sarà una grande partita"."Stupito dal cammino dell’Atalanta quest’anno? No, sono tanti anni che fa bene, quest’anno benissimo. Sta dando continuità al progetto, ha un grande allenatore e grandi giocatori"."I giocatori sono sempre gli ultimi a sapere cosa fanno gli allenatori. Penso che sia una cosa interna, solo loro sanno la verità"."Dove si decide la sfida? Ovunque, è una finale e una partita secca. Quando giochi queste gare cerchi di non prendere gol intanto. La può decidere chiunque".