Chi era Francesco Romeo, il magazziniere Juventus citato da Tudor

è stato una figura storica della Juventus , un magazziniere che ha dedicato la sua vita al club bianconero. La sua importanza non si misurava solo nel ruolo che ricopriva, ma nell'affetto e nella stima che giocatori, allenatori e dirigenti nutrivano per lui, su tutti Alessandro. Per lui, 30 anni dicon il club che, quando venne a mancare, lo ricordò come “”.La sua scomparsa, avvenuta nel 2006, ha lasciato un grande vuoto nel cuore di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Come raccontato le cronache dell’epoca, nel giorno dei funerali la Juventus e i suoi protagonisti, sconquassati dalla vicenda Calciopoli, si ritrovarono insieme per l’ultimo saluto.

Perché si è tornato a parlare di Francesco Romeo

Da un articolo di Gazzetta: “Gianluca Zambrotta è arrivato da Barcellona con Valentina. C' erano Reana Pessotto, Fabrizio Tencone, ex medico della Juve, e Sonia Del Piero. Angelo Peruzzi è stato tradito dai ritardi aerei. Antonio Chimenti, invece, è riuscito ad arrivare da Cagliari, con la moglie. E piangeva come un bimbo perché con Francesco Romeo il rapporto era intenso, da fratelli”.Recentemente, il suo nome è tornato d’attualità grazie a Igor Tudor , nuovo allenatore della Juventus, che lo ha citato in conferenza stampa. Un gesto che dimostra quanto Romeo fosse apprezzato all’interno del club, non solo per la sua professionalità ma anche per la sua umanità.Romeo ha lavorato per decenni dietro le quinte, occupandosi di tutto ciò che serviva alla squadra, dalla gestione dell’equipaggiamento alla cura dei dettagli logistici. Era una presenza fissa nel mondo Juve sempre disponibile e con una parola di conforto per tutti. La sua figura rappresentava quella del magazziniere di fiducia, una sorta di custode dello spogliatoio, capace di instaurare rapporti profondi con generazioni di calciatori.Dopo la sua scomparsa, il ricordo di Francesco Romeo è rimasto vivo tra i tifosi e tra coloro che hanno lavorato alla Juventus. La sua dedizione e il suo spirito di sacrificio incarnavano perfettamente i valori bianconeri. Non era solo un dipendente, ma un vero e proprio punto di riferimento, una delle tante anime invisibili che contribuiscono ai successi di una grande squadra.Il tributo di Tudor dimostra come, anche a distanza di anni, la memoria di Romeo sia ancora ben radicata nella storia della Juventus.