Francesco Boccia è entrato nell'occhio del ciclone. Il ministro degli Affari Regionali e presidente dello Juventus Club Parlamento, è da qualche tempo in aperta polemica con il governatore della Lombardia, che vorrebbe misure più restrittive per la popolazione da parte del Governo.che la Regione Lombardia aveva rifiutato nei giorni scorsi, scatenando l'ira di tanti cittadini e un polverone su media e giornali.Da poche ore è arrivata la replica dello stesso Boccia che sui suoi canali social scrive: "​Penso che in questo momento gli italiani abbiano bisogno di risposte e non di sterili polemiche.Inutile e indegno lo sciacallaggio che leggo sui social su una cosa che facciamo ogni giorno dalla mattina alla sera. Borrelli sorrideva perché, dopo il primo click, c’erano già le prime dieci domande di medici volontari! Ma nemmeno in un momento così si riescono ad evitare polemiche inutili?". In realtà, come hanno sottolineato in molti e come si vede anche dalle foto dello stesso onorevole, le mascherine che indossa abitualmente non sono proprio come quelle, quasi di carta, donate alla Regione Lombardia come prima risposta alla lotta al virus. Le polemiche, infatti, non si placano.