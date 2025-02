Francesca Michielin dopo Sanremo 2025: 'Ho tanto da dire, ma ora sono tesa per il derby d'Italia'

Daniele Venturelli/Getty Images

La 75^ edizione del Festival di Sanremo si è conclusa, ma i partecipanti hanno ancora tanto da esprimere. Il legame tra musica e calcio, inoltre, è molto forte, e spesso i cantanti non nascondono la loro fede calcistica, sostenendo la propria squadra del cuore anche durante il festival.Un esempio ècon il "suo" Genoa, per il quale ha scritto anche l'inno "Guasto d'amore", ma non è il solo, anzi. Una delle cantanti che più ha parlato della sua fede per la Juventus è, tifosa e appassionata bianconera. La cantante non ha smesso di parlare della Juve neanche durante il Festival di Sanremo, dicendo anche di preferire una vittoria della Champions League da parte dei bianconeri, piuttosto che arrivare prima proprio a Sanremo.

Francesca Michielin parla ancora di Juve: cosa ha detto

Con il Festival finito da poche ore, la cantante ha pubblicato un post su Instagram spiegando di avere molte cose da dire, ma che possono aspettare: questa serae Francesca Michielin è tesa come tanti tifosi bianconeri, come dichiarato da lei stessa.'Ho un mondo di cose da dirvi e ringraziamenti da fare, ma ora sono troppo tesa per il derby d’italia, ci aggiorniamo domani' ha scritto sul proprio profilo.