Francesca, a DAZN, parla così della Juve e di Allegri."Un posto nel mio cuore ce l'ha ancora adesso. Non credo sia facile per un giocatore così sensibile, per me anche a tratti fragile... Chissà che partita è stata per lui, continua a essere uno dei miei preferiti"."Allegri? Non so se mi piace. Ora non so. Quando si richiama un allenatore che ha vinto tanto, in un momento in cui il calcio è cambiato, è difficile. Ha una bella gatta da pelare. Ero una grande fan di Sarri, se posso dirlo..."