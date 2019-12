Cristiano Ronaldo è l'uomo copertina in tutto il mondo, ancora di più dopo che ieri a Dubai ha vinto il premio come miglior giocatore in occasione dei Globe Soccer Adwards. L'attaccante portoghese è l'unico giocatore della Serie A scelto dalla rivista France Football che ha scelto la squadra del decennio. Un 4-3-3 con CR7 al centro dell'attacco, Neymar e Messi ai lati. Ecco la formazione completa: Casillas; Lahm, Sergio Ramos, Van Dijk, Marcelo; Modric, Xavi, Iniesta; Neymar, Cristiano Ronaldo, Messi.