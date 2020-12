Chi è il miglior centrocampista europeo di sempre? Secondo i voti di France Football lo spagnolo ex Barcellona(426 punti), dietro di lui(401). Il primo italiano è al terzo posto, ed è l'ex centrocampista e attuale allenatore della Juventus, che ha conquistato 298 punti. Nella Top 20 c'è un altro italiano ed ex bianconero: si tratta di Marco Tardello che si piazza al 18° posto con 27 punti. Quest'anno che non è stato assegnato il Pallone d'Oro, France Football ha istituito la Top 11 europea, nella quale sono presenti anche Cristiano Ronaldo e Michel Platini.