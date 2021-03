La notizia più bella è questa: Rodrigosembra già in discreta forma. La notizia più divertente, se vogliamo, è invece un'altra: c'è Gianluca Frabotta che tenta un dribbling nel torello a Cristiano. Come prova? Addirittura di tacco. Mezzo spoiler: CR7 allunga il piede e gli ruba palla, lasciando l'esterno con le mani tra i capelli per quello che poteva essere davvero un momento epico, da raccontare a parenti e amici increduli qualche nano più tardi.C'è tanto da vedere, insomma, nell'estratto della seduta di oggi pubblicata sul canale social dei bianconeri. A partire da Andrea Pirlo e dal gruppo che si mostra sempre più affiatato.