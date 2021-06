Gianluca Frabotta potrebbe trovare una nuova squadra dove farsi le ossa, sempre in Serie A, senza avere su di sé la pressione della maglia bianconera. Secondo Sky Sport, infatti, il terzino sinistro è al centro di una trattativa tra la Juventus e il Genoa: si può trasferire in Liguria in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, e nel caso in cui l'operazione andasse in porto Luca Pellegrini tornerebbe alla Juve e sarebbe quindi lui il vice di Alex Sandro sulla fascia sinistra, nervo scoperto del mercato bianconero.