Avrebbe dell'incredibile la notizia emersa pochi istanti fa da Sky Sport 24, riguardo il futuro di Gianluca Frabotta. Il terzino è infatti finito al Lecce in questa sessione di mercato, ma dopo due partite senza contare neanche un minuto il cliub pugliese ha pensato in un primo momento di privarsi del giocatore. Pensiero che però sembra essere rientrato e ora si va verso la conferma defitiva dell'ex bianconero che, nel frattempo si guarda attorno per capire se ci siano soluzioni differenti da Lecce.