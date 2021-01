1









Gianluca Frabotta, a Sky Sport, ha parlato di Milan-Juve.



EMOZIONE - "San Siro? Emozione molto forte, San Siro ha fatto la storia del calcio. Partita importante per il campionato, per la Juve e per il Milan. Due squadre che sono in alto, puntano a vincere lo scudetto. A San Siro già c'ero stato due giorni fa, ma non avevo giocato".



ULTIMO MESSAGGIO - "Ho parlato con il mio migliore amico, gioca pure lui. Gli ho detto che forse avrei giocato, mi ha fatto l'in bocca al lupo"



VINCERE - "La Juve c'è sempre, punta a vincere ogni competizione, è stata una vittoria importante, un messaggio importante. Il messaggio c'è sempre: la Juve vuole vincere sempre e deve sempre vincere".