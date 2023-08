Adesso è ufficiale:saluta la, passa alGianluca Frabotta si trasferisce, a titolo temporaneo con diritto di opzione per la cessione definitiva, alla S.S.C. Bari.Reduce dalla promozione in Serie A con il Frosinone (22 presenze in Serie B per lui lo scorso anno), Frabotta si appresta a vivere una nuova esperienza in prestito.Arrivato in bianconero nel 2019/20, Gianluca ha conquistato la Coppa Italia Serie C con la Juventus Under 23 (ora Next Gen), esordendo con la Prima Squadra nella stagione 2019/20, con cui ha poi disputato la stagione 2020/21, segnando anche un gol in Coppa Italia contro la SPAL.In bocca al lupo, Gianluca!