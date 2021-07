Da ieri, Gianlucaè diventato un nuovo giocatore. Il giocatore resta di proprietà della Juventus, che ha semplicemente prestato il terzino agli scaligeri. Ecco cos'ha scritto il diretto interessato sulla sua pagina Instagram, salutando i compagni bianconeri: "Una stagione intensa, piena di emozioni che porterò sempre con me! È stato un orgoglio giocare e vincere per la Juventus con affianco GRANDI CAMPIONI !! Cercherò di fare tesoro degli insegnamenti e delle esperienze positive e non, vissute quest’anno!! Grazie Juventus”.