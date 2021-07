Dopo l'ufficialità del suo passaggio al Verona (prestito con diritto di riscatto e contro riscatto),ha voluto mandare un messaggio alla Juventus e a tutti i tifosi bianconeri: "Una stagione intensa, piena di emozioni che porterò sempre con me! È stato un orgoglio giocare e vincere per la Juventus con affianco GRANDI CAMPIONI!! Cercherò di fare tesoro degli insegnamenti e delle esperienze positive e non, vissute quest’anno!! Grazie Juventus".