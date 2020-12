Gianluca Frabotta è una delle - poche - notizie positive di questo avvio di stagione della Juventus. Con l'arrivo di Pirlo è salito in prima squadra dopo aver fatto esperienza in Under 23, dove probabilmente non tornerà più. Secondo il regolamento, infatti, dopo 5 presenze da almeno 30' - e a Frabotta gliene manca una sola - non si può più scendere nella squadra riserve. Al terzino classe '99 basta mezz'ora per diventare un giocatore della prima squadra in tutto e per tutto, per poi valutare un eventuale prestito a gennaio.