Il Verona sta pensando di rispedire Gianlucaalla Juventus con qualche mese d'anticipo: arrivato in prestito in estate, l'esterno classe '99 potrebbe interrompere già a gennaio la sua avventura in gialloblù. Il motivo? A causa di un lungo infortunio, Frabotta non ha trovato spazio nel Verona e il club può rinunciare a lui, facendo proseguire il suo percorso di recupero altrove.