Intervento al tendine d'Achille per Gianluca, che ha pubblicato l'immagine della gamba ingessata sul suo profilo Instagram. In prestito al Verona da questa stagione, Frabotta non è mai sceso in campo. "Piccolo intervento al tendine riuscito con successo ! Sono determinato per tornare al 100% e il prima possibile !! Ci vediamo presto in campo, non vedo l’ora !!", ha scritto il giocatore a corredo dell'immagine.