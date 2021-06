Oltre al mercato in entrata, la Juventus pensa anche a quello in uscita. Un nome chiacchierato nelle ultime ore è quello di Gianluca Frabotta, promosso in prima squadra da Pirlo durante la stagione appena passata. Sul terzino sinistro c’è il Genoa ma non solo: stando a quanto riporta Calciomercato.com, Frabotta è uno dei profili segnati dall’Atalanta nel caso di partenza di Robin Gosens, che sta brillando in questo Europeo.