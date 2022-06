Intervenuto in conferenza stampa nel giorno della sua presentazione a Lecce, Gianluca Frabotta - in prestito dalla Juventus - ha ricordato anche l'esperienza in bianconero nel 2020/21: "Sicuramente Pirlo è l'allenatore che ha inciso di più nella mia carriera perché mi ha dato tanto spazio e sentivo proprio la fiducia quando mi faceva giocare. Mi ha migliorato tanto. Bonucci e Chiellini? Sono due esempi. Anche quando non parlano, c’è da imparare. Basta guardarli nei gesti, nell’impegno, nella dedizione, nel non accontentarsi mai. Hanno vinto tantissimo, ma ogni giorno mettono dedizione massima nel lavoro, nel recupero. C’è solo da imparare".