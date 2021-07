sarà un nuovo giocatore del Verona. Il terzino classe '99 è a un passo dai gialloblù con i quali c'è già un accordo da giorni: la formula sarà quella di un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore è pronto quindi a una nuova esperienza lontana da Torino, alla corte di Eusebio Di Francesco che proverà a dare continuità al lavoro fatto da Ivan Juric fino all'anno scorso. Promosso in prima squadra da Andrea Pirlo, l'anno scorso Frabotta ha giocato la prima stagione in Serie A come vice Alex Sandro.