Dopo la rottura del tendine d'Achille di Spinazzola che rimarrà fermo per diversi mesi, la Roma sta sondando alcune piste per cercare il sostituto sulla fascia sinistra: tra i nomi accostati ai giallorossi nelle ultime ore c'è anche quello didella Juventus, ma al momento non ci risulta essere un obiettivo della squadra di Mourinho. Sul classe '99 invece sono sempre vivi gli interessi di Genoa, che lo vorrebbe in prestito, e Atalanta, pronta a trattarlo a titolo definitivo.