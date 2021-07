Il terzino sinistro della Juventus, lanciato la scorsa stagione in prima squadra da mister Andrea Pirlo, dovrebbe lasciare il club bianconero in questa sessione estiva di mercato. Il classe 1999, secondo Calciomercato.com, piace in Serie A adil club ligure lo vorrebbe in prestito, ma nonostante gli ottimi rapporti tra Preziosi e Agnelli non si è ancora trovata l'intesa per far decollare la trattativa. I dirigenti rossoblu, alla ricerca di un sostituto di Luca Pellegrini, ci proveranno ancora nei prossimi giorni.