Gianlucaè intervenuto ai microfoni di Sky Sport dal ritiro del, la squadra in cui si è trasferito nelle scorse settimane. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono qui per riscattarmi, all'inizio ho fatto fatica ma ora sto meglio e sto trovando la condizione. Corvino mi aveva fatto fare il salto da professionista, ora lo ritrovo e sento la fiducia. Essere allami ha fatto capire cosa significa stare in un grande club, voglio tornare a quei livelli ma ora sono concentrato sul Lecce. Di esterni mancini mi piace Theo Hernandez, un fenomeno. Il mio sogno è quello di vestire la maglia dell'Italia e di giocare un, mentre quest'anno spero di centrare la salvezza con il Lecce e di segnare il mio primo gol in Serie A".