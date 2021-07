Svanita la concorrenza dell'Atalanta, ormai vicinissima a Giuseppe Pezzella, il giovane esterno romano della Juventus riprende quota nella lista dei desideri di mercato dei liguri. Il Genoa ha l'esigenza di trovare nuovi interpreti per la propria corsia sinistra e Frabotta sembra avere tutte le carte in regola per soddisfare i bisogni. I rapporti con la Juve sono ottimi e trovare un'intesa con il calciatore non dovrebbe essere un problema. Occhio al Verona.