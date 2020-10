6









Primo step, scoprire i talenti in casa propria. Secondo step, dargli fiducia facendogli accumulare esperienza. Terzo step, blindarli. Per il primo e il secondo passaggio ci ha pensato Andrea Pilo, che ha promosso il classe ’99 Gianluca Frabotta a vice Alex Sandro facendolo esordire da titolare nella prima gara di campionato contro la Sampdoria. Per la terza tappa ci deve pensare la società, e per la verità un piano c’è. Come riporta il Corriere di Torino, la Juventus sta lavorando ad un rinnovo che comporterà un aumento dell’ingaggio di circa 100mila euro e la durata del contratto si allungherà dal 2023 al 2025. I bianconeri hanno scoperto Frabotta, adesso se lo tengono stretto.



CLUB E PIRLO CI PUNTANO - Durante il mercato estivo, la dirigenza bianconera aveva già mandato diversi segnali in questa direzione. La Juve, scrive Calciomercato.com, ha respinto richieste di prestito sia da Brescia che da Vicenza e c’è di più. Perché se da una parte De Sciglio (in prestito secco al Lione) rappresentava un esubero, Luca Pellegrini poteva essere una valida alternativa sull’out mancino, ma la società ha deciso di cederlo al Genoa con la stessa formula. Un messaggio chiaro, sia alle pretendenti che a Frabotta stesso, arrivato a Torino dal Bologna nell’ambito dell’operazione Orsolini. Si è fatto le ossa nell’Under 23, l’anno scorso fu lanciato da Sarri a gara in corso, quest’anno Pirlo ha scelto di sorprendere tutti puntando fortemente su Gianluca. E di occasioni per dimostrare appieno il suo valore ce ne saranno, perché è l’unica opzione di ruolo per far rifiatare Alex Sandro. La Juve ha scoperto un diamante tutto da sgrezzare e come tale, vuole tenerlo custodito in cassaforte.