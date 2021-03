9









Che fine ha fatto la Juventus dei giovani? Si è ridimensionata. Chiesa e De Ligt - rispettivamente classe '97 e '99 - sono i due intoccabili della squadra, ma dietro di loro stavano venendo fuori dei ragazzi pescati dall'Under 23 che ultimamente stanno trovando meno spazio. Andrea Pirlo aveva tracciato la strada per il futuro pescando dalla Juventus B allenata da Zauli quei giocatori di talenti che secondo lui possono crescere e fare strada. E il percorso che farà la Juve sarà quello, come spiega La Gazzetta dello Sport: sempre più sinergia tra le due squadre e l'occhio attento verso il futuro.



FRABOTTA E PORTANOVA - Il primo giovane sul quale puntò Pirlo fu Gianluca Frabotta, 'tirato su' come vice Alex Sandro dopo aver spedito Luca Pellegrini in prestito a Cagliari. Titolare a sorpresa nella prima di campionato e piano piano una curva negativa fino a preferire Federico Bernardeschi in quel ruolo. Gli era stato promesso un adeguamento del contratto ancora non arrivato, in estate potrebbe andare via in prestito per fare esperienza. Dopo di lui arrivò Portanova, che Pirlo ha messo in vetrina prima che Paratici lo girasse al Genoa insieme a Petrelli per assicurarsi Nicolò Rovella (rimasto in prestito in rossoblù).



NODO DRAGUSIN - Uno dei nodi di mercato della Juve è quello che riguarda un giovane, Radu Dragusin: classe 2002, contratto in scadenza a giugno e l'interesse del Lipsia che non spaventa la Juve forte dell'accordo verbale con il ragazzo. Finché non si mette nero su bianco però il rischio di perderlo a zero c'è, anche perché nelle 4 presenze totalizzate con Pirlo Dragusin ha dimostrato di saper stare tra i grandi e tra tutti sembra davvero il più pronto.



FAGIOLI E DI PARDO - Un altro giovane pescato in Under 23 da Andrea Pirlo è Nicolò Fagioli, centrocampista classe 2001 che era già stato notato da Max Allegri un paio d'anni fa. L'ex allenatore si era esposto dicendo che avrebbe avuto un gran futuro, il tecnico attuale l'ha fatto debuttare in prima squadra e lo tiene sotto osservazione, facendogli fare da spola tra Under 23, Primavera e prima squadra. Secondo alcune voci sarebbe dovuto essere lui la contropartita offerta dalla Juve per Scamacca, ma l'affare non è più decollato e il ragazzo potrebbe partire per andare in prestito e trovare continuità. L'ultimo, in ordine di tempo, è Alessandro Di Pardo, centrocampista/terzino destro classe '99 che ha giocato quattro finali di partite in campionato (10' totali) e un tempo in Coppa Italia contro la Spal. Sono questi i giovani sotto osservazione, studiati e lanciati da Pirlo ma che in un momento così complicato stanno trovando poco spazio. Il tempo per gli esperimenti è finito.