Inizio di stagione da sogno per Gianluca Frabotta, che da giocatore dell'Under 23 si è ritrovato in campo prima contro la Roma poi da titolare con la Sampdoria. Ora per il classe '99 potrebbe arrivare anche il rinnovo di contratto con adeguamento dell'ingaggio a circa 200mila euro a stagione. Non più uno stipendio da Serie C, segno che la Juve e Andrea Pirlo puntano forte sul ragazzo, e l'allenatore l'ha già dimostrato preferendolo a De Sciglio nell'ultima giornata.