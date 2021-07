Ormai sembra proiettato, come quando fa una buona sovrapposizione sulla fascia:è pronto a firmare per l'Atalanta. Il laterale mancino della Juventus è molto vicino alla Dea, dove potrà andare in prestito con diritto di riscatto.Decisivo il pressing anche di Gasperini, oltre chiaramente alla volontà delle due società di chiudere l'affare. Il direttore Sartori e l'area tecnica della Dea ci lavoravano da settimane e Frabotta potrà così diventare il vice Robin, destinato a rimanere e probabilmente a rinnovare il suo contratto. Per Gasperini, coppie ormai definite: come racconta Gazzetta, Hateboer-Maehle a destra, Gosens e appunto Frabotta sull'out mancino.