I 100 giocatori più forti della storia, la classifica dei primi 10

10. George Best

9. Ronaldo

8. Alfredo Di Stefano

7. Franz Beckenbauer

6. Zinedine Zidane

5. Johann Cruyff

4. Cristiano Ronaldo

3. Diego Maradona

2. Pelé

1. Lionel Messi

La rivista britannica Four Four Two ha stilato la lista dei 100 giocatori più forti della storia del calcio. Tra questi ci sono tanti giocatori della Juventus presenti. Al 71esimo posto troviamo Omar Sivori mentre più avanti, al 55esimo e al 54esimo posto, Dino Zoff e Gaetano Scirea. Gianluigi Buffon occupa la 48esima posizione, poco più indietro di Paolo Rossi (46). Un'altra leggenda del calcio italiano, Roberto Baggio, è in classifica alla 27esima posizione. Michele Platini appena fuori dalle prime 10 posizioni (13esimo).Nella top ten, ci sono due giocatori che hanno vestito la maglia della Juventus. Ovvero Cristiano Ronaldo al quarto posto e Zidane al sesto.