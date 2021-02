Umori contrastanti in casa Morata: da una parte c'è Alvaro, al quale proprio non gliene sta girando bene una. L'attaccante spagnolo non segna dal 6 febraio contro la Roma e ultimamente ha avuto anche un virus intestinale che l'ha messo ko. Ha recuperato per la gara di domani contro il Crotone, ma dovrebbe andare in panchina con Kulusevski in coppia con Ronaldo. Sorrisone invece per Alice Campello, moglie di Alvaro e numero uno tra le Family Influencer d'Italia. Secondo l'ultima analisi dell'Osservatorio sull'Influencer Marketing di Buzzoole, la Campello ha 2,4 milioni di follower e 112k di engagement; dietro di lei Clarissa Marchese, vincitrice di Miss Italia nel 2014, poco più di un milione di follower e un engagement di 63,9k. Al terzo posto, Dalila Stramaccioni, moglie dell'ex allenatore dell'Inter, con 290mila follower e un engagement da 29,1k. Alice quindi è la numero uno delle Family Influencer italiane, e se volete sapere il perché... guardate che profilo!



