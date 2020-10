Anche in questa stagione il Covid sta condizionando di gran lunga il calcio: rose decimate e giocatori positivi, ci si sta quasi facendo l'abitudine. In tv è uno degli argomenti principali, ogni giorno vengono fatte raccomandazioni su come comportarsi e sull'iter da seguire in caso di positività. Negli ultimi giorni sulla questione si è espresso anche il ct della Nazionale Roberto Mancini, che si è schierato contro quello che secondo lui è un clima di paura creato dai media. E l'ha fatto capire bene con una storia su Instagram che ha scatenato le polemiche dei social, con tanti che si sono scagliati contro il pensiero del ct.



Clicca sulla gallery per vedere la storia pubblicata da Mancini