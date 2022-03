Rino Foschi era nella dirigenza del Palermo nell'estate del 2015 quando la Juventus ha acquistato Paulo Dybala. Oggi è stato intervistato da Tuttosport ed ha svelato alcuni aneddoti. Le sue parole:



PAROLE - ​"Ho fatto da tramite con Paratici che lo voleva fortemente, Marotta era un po’ più restio sulla cifra. Il più deciso di tutti era Dybala: voleva solo la Juventus. Ora non so cosa succederà: sì, forse la Juventus avrebbe potuto provare a chiudere prima il discorso rinnovo, ma il calcio è cambiato e certi contratti da 8-10 milioni netti a stagione fanno la differenza. Da dirigente, dico che probabilmente farei lo stesso: capisco certi ragionamenti della Juventus. Ciascuno faccia i propri affari, se poi il giocatore va all’Inter per uno o due milioni in più, beh, non è la Juve che ci fa una brutta figura".