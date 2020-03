Il mondo del calcio si stringe attorno a Daniele Rugani. Senza distinzioni di colori. Il difensore della Juventus è risultato positivo al Coronavirus e da ieri sera tutta la squadra è in quarantena,, di certo non nelle prossime due, periodo per il quale ogni calciatore deve restare in casa in isolamento.Sono tantissimi i messaggi arrivati per il difensore azzurro che ha voluto subito tranquillizzare tutti con un messaggio pubblico sui suoi canali social: ​"Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene. In questo momento però sento ancora di più il dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che stanno lottando negli ospedali per fronteggiare questa emergenza. Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda. Grazie", le sue parole