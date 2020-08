7







di Nicolò Vallone

Paul Pogba è il sogno proibito dei tifosi juventini. Sui social, in giro, quando si parla di mercato Juve il pensiero di molti accarezza il ritorno del centrocampista francese in bianconero. Un ritorno molto difficile, per le cifre che servirebbero a portarlo via da Manchester, ma a più riprese tornato in auge: come in questi giorni, con lo scambio con Dybala paventato dalla stampa italiana. Siamo sicuri tuttavia che valga così tanto la pena avere questa ossessione per il ritorno di Pogba?



FORTE, MA... - Le qualità del 27enne campione del mondo francese non si discutono: tecnica, tiro, atletismo, capacità di spaccare la partita e le linee avversarie. Ma anche una certa tendenza "anarchica" che non sempre fa il bene della sua squadra. Sia alla Juve che allo United, a volte sembra che giochi per se stesso o che si accenda e spegna a seconda dell'umore e della voglia. Un centrocampista dai mezzi impressionanti, ma sul quale non si può fare troppo affidamento. A volte valore aggiunto, a volte elemento dannoso. LIBERIAMOCI - Per carità, un talento così è tutt'altro che disprezzabile. Ma forse sarebbe ora di accettare che il ventaglio dei centrocampisti sul mercato è sufficientemente ampio e valido per poter mettere l'ossessione Pogba in un cassetto e chiuderla a chiave. Anche perché essere più appariscenti non necessariamente corrisponde all'essere molto più forti degli altri. E perché, ultimo ma non meno importante, prima di privarsi di Dybala bisogna davvero contare fino a cento. Milioni.