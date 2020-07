Pareggio molto importante, quello di ieri sera per la Juve. Anche perché permette ai bianconeri di continuare una striscia di imbattibilità interna che dura da 37 partite. Soltanto il Liverpool vanta una serie aperta più lunga (58) nei cinque maggiori campionati europei.



Una statistica a cui si aggiungono altri due numeri importanti, riportati dal sito ufficiale della Juve: "La Juventus è imbattuta da 23 partite interne in Serie A contro l'Atalanta (18V, 5N da aggiornare): l'ultima sconfitta risale al 1989". E ancora: "La Juventus va in gol da 35 partite di fila contro l’Atalanta in Serie A: è la serie più lunga dei bianconeri contro una singola avversaria nel massimo campionato".