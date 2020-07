I bianconeri sono l’unica squadra ancora imbattuta in casa in tutte le competizioni in questa stagione nei cinque maggiori campionati europei (20V, 3N). Solo in due stagioni nella sua storia la Juventus ha giocato più gare interne (all comps) senza mai perdere (27 nel 2013/14 e 28 nel 2016/17).



ALMENO DUE GOL IN 11 PARTITE DI FILA IN CASA - La Juventus ha realizzato almeno due gol in tutte le ultime 11 partite interne di campionato; nel XXI secolo solo due volte ha registrato una striscia più lunga in gare casalinghe in Serie A: 12 match sia nel novembre 2003 che nel dicembre 2016.



Lo riporta il sito ufficiale della Juve.