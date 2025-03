Formula 1, prima pole position in Ferrari per Hamilton

AFP via Getty Images

Colpo di scena nelle Qualifiche Sprint del GP di Cina, con Lewis Hamilton che conquista la pole position al volante della sua Ferrari. Il sette volte campione del mondo ha fatto registrare il miglior tempo sul circuito di Shanghai, precedendo Max Verstappen per appena 18 millesimi di secondo.Dietro ai due contendenti, ottima prestazione per la McLaren, con Oscar Piastri che scatterà dalla terza posizione, davanti alla Ferrari di Charles Leclerc, che chiude quarto. Più indietro, invece, l'altra McLaren di Lando Norris, che si è dovuto accontentare del sesto posto.Tra i giovani in griglia, buona prova per Kimi Antonelli, che partirà dalla quarta fila. La Sprint Race del sabato si preannuncia spettacolare, con Hamilton determinato a sfruttare questa occasione per ottenere il suo primo successo con la Rossa e con Verstappen pronto a dare battaglia per riprendersi la vetta.