Formula 1, nessuna penalità per Russel: Ferrari giù dal podio

Oscar Piastri conquista il Gran Premio del Bahrain con una prestazione impeccabile, dominando la gara dall’inizio alla fine. Per l’australiano si tratta della seconda vittoria stagionale, che lo porta a 74 punti in classifica, a soli tre lunghezze da Lando Norris, ancora leader del Mondiale.Alle sue spalle, George Russell chiude secondo dopo una gara tutta in difesa, soprattutto negli ultimi giri quando ha respinto con determinazione gli attacchi di Norris, terzo al traguardo. Russell era finito sotto indagine per un utilizzo irregolare del DRS, ma la direzione gara ha riconosciuto l’involontarietà dell’infrazione causata da un malfunzionamento tecnico, evitando la penalità e confermando il suo risultato.

Charles Leclerc chiude quarto dopo una lunga battaglia per il podio, seguito da Lewis Hamilton. Solo sesto Max Verstappen, in difficoltà per tutti i 57 giri: il campione del mondo perde terreno e rimane a 69 punti.A punti anche Pierre Gasly, settimo con i primi punti stagionali per Alpine, Esteban Ocon ottavo e Oliver Bearman decimo. In mezzo, nono, Yuki Tsunoda, che regala alla seconda Red Bull i primi punti della stagione.