Formula 1: Hamilton torna a podio, Leclerc a muro nel giro di ricognizione

Lando Norris conquista la sua seconda Sprint in carriera con una prestazione solida e intelligente sul circuito di Miami. Il pilota della McLaren si impone davanti al compagno di squadra Oscar Piastri e a Lewis Hamilton, autore di una gara strategicamente impeccabile. La corsa è stata ricca di colpi di scena, a partire dal clamoroso ritiro di Charles Leclerc ancor prima della partenza: il monegasco è finito a muro durante il giro di ricognizione, compromettendo così ogni possibilità di scendere in pista.Alla partenza, Piastri scatta aggressivo e sorpassa Antonelli, partito dalla pole, con una manovra decisa che costringe il giovane italiano a finire fuori pista e retrocedere fino alla quarta posizione. Hamilton riesce a risalire grazie a una strategia perfetta e a un ottimo timing nei pit stop, assicurandosi il terzo gradino del podio.

Max Verstappen, invece, incappa in una penalità di 10 secondi per una unsafe release in pit lane ai danni proprio di Antonelli. L’olandese chiude la Sprint solo in decima posizione. Decisivo anche l’ingresso della Safety Car negli ultimi giri, in seguito a un incidente tra Alonso e Lawson: un’opportunità che Norris sfrutta al meglio per mettere in cassaforte la vittoria.