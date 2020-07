Prove libere sottotono, domenica da dimenticare. Durante la seconda gara della stagione di Formula 1, sulla pista del Red Bull Ring in Austria, Vettel e Leclerc si sono scontrati, subendo danni che hanno costretto le due monoposto Ferrari al ritiro. Il pilota monegasco ha provato ad attaccare il compagno di scuderia poco dopo il via, tamponandolo e portando entrambi ad abbandonare la gara.



LE PAROLE - Il tedesco ha spiegato poi l'incidente a Sky Sport: "È un peccato, non mi aspettavo quella manovra da parte sua. Non doveva fare nulla, avremmo dovuto evitare. La sua manovra? Non c'era spazio". Poi le scuse di Leclerc: "Ho chiesto scusa, ho sbagliato. È tutta colpa mia, mi prendo tutte le responsabilità. Ho buttato via tutto".