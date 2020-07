La prima gara del Mondiale 2020 di Formula 1 se la aggiudica la Mercedes di Valtteri Bottas, che vince il GP d’Austria davanti ad un fantastico Leclerc. Quarto posto per Hamilton, che ha tagliato il traguardo da secondo ma è stato penalizzato di 5” per un contatto con Albon a pochi giri dalla fine. Scontro con il destino con Vettel, che si gira per evitare il futuro ferrarista Sainz finendo 10°. Verstappen invece si ritira per problemi tecnici.