Tra i ballottaggi di formazione per Roma-Juve c'è quello al centro della difesa. Secondo quanto riporta Sky Sport Merih Demiral è in vantaggio su Matthijs de Ligt per un posto da titolare contro i giallorossi questa sera. Il difensore turco ha scalato le gerarchie di Maurizio Sarri e nell'ultimo mese ha rubato il posto all'ex centrale dell'Ajax la cui ultima partita in campo è stata proprio quella contro la Lazio allo stadio Olimpico, persa dalla Juve per 3-1. L'errore sul gol di Milinkovic-Savic gli è costato caro. Da quel momento De Ligt ha giocato solo una manciata di minuti (da subentrato) contro l'Udinese.