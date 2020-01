Il portiere del Napoli Ospina rischia di saltare la sfida contro la Juventus. L'ex Arsenal è stato convocato da Gattuso ma non si è allenato nella giornata di ieri. Se il colombiano non dovesse farcela è pronto a scendere in campo Meret. L'ex Udinese è stato retrocesso nelle gerarchie dal tecnico azzurro ma questa sera contro la Juve potrebbe partire dal primo. Convocato ma non al 100% anche Nikola Maksimovic le cui condizioni sono da valutare dopo l'infortunio che l'ha tenuto ai box nelle ultime settimane.