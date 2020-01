Un ballottaggio a centrocampo nella Juventus in vista del match di questa sera contro il Napoli. Maurizio Sarri dovrà scegliere tra Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot per partire dal primo minuto come mezzala destra. Dall'altra parte del campo sembra scontata la scelta di giocare con Blaise Matuidi titolare mentre in mezzo al campo ci sarà il solito Miralem Pjanic. Davanti Ramsey favorito su Gonzalo Higuain. Ronaldo e Dybala saranno titolari.